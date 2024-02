Nicki Nicole confirma truene con Peso Pluma

Lo que pasó en Las Vegas, no se quedó en Las Vegas. Tras viralizarse las imágenes de Peso Pluma de la mano de otra mujer que no era su novia Nicki Nicole, ella respondió. Al enterarse, la cantante no solo borró de Instagram todas las fotos con su novio Hassan Emilio Kabande, también emitió un comunicado en el que confirmó el fin de su relación.

A circular imágenes de Doble P, acompañado de una escultural mujer en un casino de Nevada, esto luego de disfrutar del partido del Super Bowl. Un curioso tomó el video y, según reportó, un guardaespaldas le pidió que borrara la evidencia, lo cual no hizo.

Nicki Nicole cumplía con un show en Costa Rica, por lo que no pudo acompañar a Hassan a Las Vegas. Así que la famosa se enteró de la infidelidad de Hassan de la peor forma: gracias a las redes sociales. Y fue precisamente en sus redes que optó por cortar a PP.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”, se lee en su comunicado.

La intérprete de “8 AM”, añadió que está sumamente dolida y agradeció las muestras de amor de sus fans. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que están haciendo llegar. Nicki”, expresó la argentina.

Cibernautas han inundado las redes con “memes” de Peso Pluma, a quien no bajan de infiel y de no ser merecedor del amor de la cantante, con quien hace unos días apareció sonriente y aparentemente enamorado en un juego de basquetbol y en la entrega de los Grammy.