Nicki niega noviazgo con Peso Pluma

Comenzaron las especulaciones acerca de un probable noviazgo entre Nicki Nicole y Peso Pluma después de que ambos cantantes se mostraran muy “cariñosos” y tomados de la mano durante su presentación en los Latin Billboard 2023. Fue en una entrevista que las conductoras del programa de Youtube El Despelote cuestionaron a la rapera sobre aquel gesto, Nicole entre risas dudó sobre su respuesta. “No, para ayudar, para bajar la escalera”, aclaró visiblemente nerviosa.

A continuación le mostraron el video de los premios, donde precisamente aparece Hassan abrazándola e incluso dándole un beso a la compositora argentina. Los conductores del canal volvieron a preguntarle a Nicki al respecto hasta que ella finalmente contó la verdad. “Somos buenos amigos, nos estamos conociendo. Los amigos se agarran de la mano”, señaló.

Por otro lado, durante otra entrevista con el influencer Molusco, la cantante confirmó que lo que tienen ella y Peso Pluma solamente es una amistad. Cuando el creador de contenido le preguntó por el compositor mexicano, ella dijo que no le molestaba abordar el tema y aprovechó para dejar en claro que no tienen un noviazgo.

Sin embargo, Nicki Nicole utilizó una analogía bastante extraña para describir lo que sucede entre ellos, lo cual no fue bien recibido por los fans de Peso Pluma. De inmediato, las redes sociales estallaron con “memes” para “cancelar” a la cantante. “Imagínate si vos todos los días salís con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro. Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”, declaró.

Conforme avanzó la charla, la rapera intentó profundizar y dar detalles sobre sus sentimientos hacia Doble P. Dijo que actualmente van juntos a todos lados y que continúan conociéndose. “Nos estamos conociendo, todo re piola. Y la gente obviamente va a decir, ‘¿qué onda?’”, añadió.

Finalmente, reveló que el intérprete de “Ella baila sola”, es muy caballeroso. No obstante, volvió a insinuar que los han visto más “cercanos” de lo normal por el estilo de vida que llevan ambos, ya que en la industria musical es muy difícil que no coincidan.