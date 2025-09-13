Nicki se sincera sobre Lamine Yamal

Con una romántica fotografía publicada en su cuenta de Instagram, el jugador del Barcelona Lamine Yamal confirmó, hace unas semanas, su romance con la rapera argentina Nicki Nicole, tras los rumores que los vinculaban sentimentalmente.

En la imagen, ambos aparecen rodeados de pétalos de rosa y globos en forma de corazón, celebrando el cumpleaños de la intérprete.

Ahora, Nicki se muestra abierta al amor y comparte detalles de esta nueva etapa. La exnovia de Peso Pluma viajó a España para asistir al desfile de Desigual. “Estoy muy feliz en Barcelona, la verdad que con mucho cariño de la gente”, dijo a la prensa el miércoles 10 de septiembre.

Al hablar de su vida personal, Nicole no pudo ocultar su sonrisa y confesó: “Estoy feliz. Estoy muy enamorada”. Durante la entrevista, los reporteros corearon el nombre de Yamal, mientras ella se tapaba la boca entre risas antes de retirarse del lugar.

La artista también reveló a La Vanguardia que está aprendiendo catalán gracias a su pareja: “Lo que le pido al amor es disfrute, sinceridad y compañerismo. Y todo eso me lo da”.

Nicki Nicole y Yamal despertaron especulaciones cuando aparecieron juntos en el cumpleaños del jugador durante el verano, y la situación se intensificó con su visita al estadio Johan Cruyff durante el Trofeo Joan Gamper del Barça contra el Como en agosto, además de varios paseos en Europa y una travesía en yate.