Nicky Chávez reniega de hermano

Un día después del arresto de Omar Chávez, su hermana, la presentadora de televisión Nicky Chávez, compartió un áspero mensaje en Instagram que refuerza versiones de una fractura con sus hermanos. “Al final, la gente siempre revela quién es realmente. Solo tienes que darles el espacio y el tiempo para hacerlo. Ninguna máscara se puede usar para siempre”, dijo.

Aunque su expresión queda abierta a interpretaciones, como falta de apoyo familiar o rechazo a los cargos imputados contra su hermano, la publicación también se alinea con antiguos mensajes de Nicky en los que expuso tensiones familiares que persisten desde hace años con sus hermanos Omar y Julio César Jr.

En 2013, a través de su cuenta en Tiktok, acusó a sus hermanos de hacerle daño a su padre. “Estoy cansada de ver a mi papá triste porque no sabe qué más hacer para ayudarlos, que estoy harta de que solo den problemas, que a veces me gustaría no saber nada de ellos”, comentó.