Nico Buenfil quiere conocer a Zedillo

Nicolás Buenfil, el hijo de la actriz Érika Buenfil se ha mostrado abierto para hablar de su papá, Ernesto Zedillo Jr., con quien tiene dos años conviviendo y recientemente compartió en redes fotografías con su hermana, con quien tiene un gran parecido físico, y aunque dio algunos detalles de su relación con su familia paterna, confesó que le gustaría conocer a su abuelo, el expresidente Ernesto Zedillo.

Nico, como muchos lo llaman de manera cariñosa confiesa que es raro pensar lo que sería ver juntos a su padres, luego de que le contaran que su mamá Érika Buenfil recibió una llamada de su padre Ernesto Zedillo.

“Se me hace rarísimo, no me los imagino, nunca los he visto juntos, a mi mamá siempre la he tenido, literal, para mí, verlos juntos sería algo raro”, confesó, Nico asistió a la puesta en escena de Fuerza bruta, y ahí comentó para Ventaneando que fue su decisión compartir en redes las fotos con su hermana.

“Yo quise subir las fotos al final del día, mi mamá, perfecto, lo tomó muy bien, solo me dijo ‘¿puedo decir al respecto en los medios?’, le dije ‘sin problema que hables de ello’, y está súper bien”, contó.

El hijo de Érika Buenfil fue discreto cuando la prensa lo cuestionó sobre su relación con familiares paternos. “No es complicado pero es más privado, mejor dicho la palabra es privado, no quiero hablar mucho del tema”, señaló.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre su convive con su abuelo Ernesto Zedillo, Nico confesó que aún no se ha dado ese acercamiento, pero que le gustaría. “La neta sí me interesaría conocerlo, solo para verlo, tratarlo aunque sea un ratito, estaría padre”, expresó.

Sobre si su deseo lo ha compartido con su padre, confesó que no, pero que seguramente se enteraría por lo que acababa de decirle a la prensa.

“De hecho no se lo he dicho, pero seguramente va a ver esto y entonces, pues ahí, paso a paso”, dijo tranquilo.