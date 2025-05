Nicolás Buenfil, apenado por su madre

A Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil, le dio pena ver a su mamá en una película donde la sexualidad y los juguetes especializados en ello la rodean.

Se trata de Mamá reinventada, filme que llega este fin de semana salas nacionales y en donde Erika es una mujer cuya hija la saca de su marasmo de vida, en un momento en el que cree ya no puede hacer nada más. “Le da pena”, dijo Erika a su paso por la alfombra roja de la cinta, realizada en un complejo exhibidor de Polanco.

“Cuando hubo una función especial que hicimos a puerta cerrada lo veía y se tapaba la cara, hay temas delicados que a veces no tocamos al cien por ciento y yo soy de mente abierta y digo ‘qué importa’ y se ataca de risa. Las mamás no solamente somos mamás, somos mujeres, también amamos, también queremos, también abrazamos, también necesitamos cariño”, indicó la actriz.

En Mamá reinventada, dirigida por Bonnie Cartas, la famosa comparte créditos con Michelle Renaud, quien no asistió por estar trabajando en España, así como con Nicolasa Ortizmonasterio. Erika ha estado en los últimos días en el ojo público debido a que justo su hijo Nicolás aceptó que es adicto al vapeador, del que está comenzando a alejarse.

La actriz de 61 años indicó que cuando se enteró de sus gustos, le sugirió a su hijo que al menos se comprara uno que durara. “Pero, como joven, no te hacen caso y sin decirme nada, solo un día me dijo que llevaba un día sin fumar y luego lo publicó (en sus redes) diciendo que ya no le hacía bien”, apuntó.

“Le dije ‘ya no eres solo un muchacho más, eres hijo de una persona que es muy famosa y entonces lo que hagas te van a poner atención’. Ojalá su experiencia le sirva a otros”, subrayó.