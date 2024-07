El actor Nicolas Cage ha manifestado su temor por todo lo que se podría hacer en un futuro con la inteligencia artificial. Recientemente, la estrella de Hollywood fue sometida a unos escaneos corporales para proyectos como Spider-Man Noir y reflexionó sobre el uso futuro que le puedan dar a estos materiales cuando esté muerto. “Simplemente van a robar mi cuerpo y hacer lo que quieran con él a través de la inteligencia artificial”, expresó el histrión.

“La IA me aterroriza. He hablado mucho de ello. Me hace preguntarme, ¿dónde acabará la realidad de los artistas? ¿Serán sustituidos? ¿Se va a transmutar? ¿Qué vas a hacer con mi cuerpo y mi cara cuando esté muerto? No quiero que hagan nada con ello”, declaró.

Cage asistió a una entrevista con The New Yorker que finalizó antes de lo previsto para asistir al mencionado “escáner”, y fue ahí donde expresó todo este temor por la información que recaba la IA.