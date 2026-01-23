Nicole Block rechaza teleseries

Mientras actrices jóvenes pelean por la oportunidad de estar en una telenovela, Nicole Block descartó participar en los culebrones de su país, y los motivos son claros: por el ambiente de trabajo y porque prefiere enfocarse en lo que le deja más dinero.

Block, quien es originaria de Chile, fue cuestionada por el portal Página 7 tras el lanzamiento de Vodscene, la nueva plataforma chilena para contenido erótico, donde recordó su pasado en los trabajos televisivos.

Aunque fue parte de los elencos de productos televisivos de éxito como El camionero y Tranquilo, papá, ella descartó volver al formato. “Si me preguntan si quiero volver a las teleseries, jamás en la vida, porque, una: aquí me mando yo (en mi plataforma) y dos: facturo mucho más. Entonces, no hay dónde perderse”, dijo sobre los primeros beneficios.

“Y el ambiente que se ha generado en mi productora… Tengo que estar súper agradecida de todos los que están trabajando ahí, es muy cool y no es tóxico como lo que me pasó en el canal de Mega”, señaló contundente.