Nicole Kidman ha sido un nombre que se ha mantenido vigente en el mundo del cine de una o de otra forma desde los años 90, cuando se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de la industria.

No solo era una chica de cara linda, cabello rizado y rojo, ojos azules y 1.80 metros de espigada figura, sino que siempre fue una actriz con ganas de devorarse el mundo bajo sus propios lineamientos. Para la hija de un psicólogo y una enfermera, el tiempo le ha dado su lugar al punto de que se puede dar el lujo de elegir sus papeles, no por lo que podrían aportar en una taquilla, sino por lo retadores que son para ella. “He estado buscando un papel como Romy durante mucho tiempo. Es una de esas historias que aparecen, la leí y me conecté con ella. Hablé con Helen y le dije ‘me encanta’. Fue muy profundo, desafiante, pero también veraz. Cuando lees un guion y sabes que el personaje va a cambiar, que se va a transformar, que se va a convertir en algo diferente”, contó.

“Lo que estaba en la página estaba ahí, listo para ser tomado y simplemente me conecté con eso, y sabía que podía perderme en ella y en sus manos. Eso fue lo principal, porque requiere un abandono total a ella y decirle ‘¿me tienes?, entonces puedo ir a cualquier parte contigo, pero solo toma mi mano’, que es lo que ella hizo”, compartió Nicole en una entrevista proporcionada por la distribuidora del filme Babygirl: deseo prohibido.

Filme

En el filme, ya en cartelera, dirigido por Halina Reijn, Kidman interpreta a Romy, una ejecutiva que emprende una aventura sexualmente extrema con Samuel (Harris Dickinson), un pasante mucho más joven que ella.

La trama explora riesgos, prejuicios con la edad, estándares de belleza, libertad y los juegos de poder que existen en una relación aparentemente prohibida. Así que Nicole es el reflejo de la belleza y la valentía que cualquier mujer puede tener. Para ella, el miedo a algo no es un pretexto para detenerse, al contrario, es solo un estimulante que le despierta ese espíritu aventurero muy característico de los australianos.

“Tenía miedo. Soy valiente, pero quiero hacerlo para que el miedo no me detenga. Creo que simplemente nací de esa manera, donde es como ‘OK, no estás destinado a hacer esto pero vamos a intentarlo’. Sentir que quiero ir a lugares en los que nunca he estado, quiero decir, me encanta explorar a los seres humanos, lo que somos, por qué estamos aquí y cómo interactuamos, y obviamente el sexo es parte de ese poder”, señala.

“Todas las cosas que ella aborda en esta película: el matrimonio, la capacidad de mantener un gran trabajo y el deseo de seguir luchando por tener estos otros impulsos (sexuales). ¿Tienes que alejarlos o los exploras? En algún momento van a salir y se manifiestan naturalmente. Que es interesante, pero si no tienes un lugar para explorar esas cosas saldrán a la superficie de formas extrañas. Esa es mi creencia”, agregó en la charla proporcionada por la distribuidora de la cinta.

Nicole ha hecho de todo como actriz: bruja, la chica guapa, psicóloga, experta en reacciones nucleares y esposa insatisfecha, entre otros roles, pero fue en ese periodo cuando descubrió su propio potencial, conoció y se relacionó con un sin número de nombres interesantes de la cinematografía y, tras su divorcio de Tom Cruise, dejó que su talento estallara en la pantalla.