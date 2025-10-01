Nicole Kidman y Keith Urban se separan

Nicole Kidman y Keith Urban parecían ser la excepción en Hollywood: casi dos décadas de matrimonio, apoyo mutuo en carreras distintas y dos hijas que completaban la imagen de una familia sólida. Sin embargo, después de 19 años juntos, la actriz y el músico decidieron separarse, confirmaron fuentes a People y TMZ.

La ruptura sorprendió porque Kidman habría luchado hasta el final por salvar la relación. “Ella no quería esto”, reveló una fuente cercana a la revista People. Kidman y Urban se conocieron en 2005 en Los Ángeles y un año después, en junio de 2006, se casaron en Sidney, rodeados de familiares y amigos. Desde entonces fueron inseparables en alfombras rojas y escenarios.

De su unión nacieron Sunday Rose (2008) y Faith Margaret (2010). Además, Kidman mantenía lazos con Isabella y Connor, sus hijos adoptivos junto a Tom Cruise. A lo largo de los años, la actriz y el músico cultivaron la imagen de un matrimonio sólido.

La última foto

La última postal fue en junio; la actriz publicó una foto abrazada al cantante con el mensaje: “Feliz aniversario, bebé”. En agosto, compartió “recuerdos de verano” en Instagram con sus hijas. Urban, en contraste, se mantenía ocupado con su gira, en Estados Unidos.