Nicole retoma oficio de su dinastía

La actriz Nicole Vale nació prácticamente arriba de un escenario, viene de un linaje de actores que han hecho historia y dejado su huella en el ambiente artístico: su padre fue el actor Raúl Vale (Q.E.P.D.) y Angélica Vale es su media hermana, ambos referentes en la comedia, por eso ella decidió seguir sus pasos. “Cuando comencé a hacer comedia me dio susto, pero por fortuna sí les ha gustado lo que hago y yo me divierto mucho; creo que tiene que ver algo que está en mí sangre, porque hacer reír me pone de buenas y qué bonito que la gente me diga que lo hago bien, si no mi hermana me mata y mi papá me viene a jalar los pies”, dijo bromeando Nicole Vale.

Aprende a hacer reír

Aunque el drama también se le da, herencia de su madre la actriz Arlette Pacheco, y lo ha demostrado en producciones como Rubí (2004), Silvia Pinal, frente a ti (2019) o Vencer el miedo (2020), estar en el programa de comedia Tal para cual ha sido la cereza del pastel en sus 22 años de carrera.

Desde 2022 Nicole Vale ha interpretado a Nacole, una simpática y soñadora chica de barrio, que es sobrina de Nacaranda. “Disfrutó mucho a Nacole, llego a divertirme al set, a saber, que puedo improvisar, porque me dan permiso, y que los otros actores juegan conmigo. Nacole no es tan diferente de mí, porque yo soy esa chica que no vive sin el celular y está al pendiente de todo, incluso ya hablo hasta cantadito como ella”, asegura.

Nicole también se siente satisfecha de haber regalado a la gente un personaje tan positivo como Nacole, porque a pesar de todas sus limitaciones socioeconómicas, ella es una joven que siempre busca salir adelante. “Le encanta molestar a sus tías Nacaranda y Nacasia, las corrige porque siente que sabe más que ellas, pero al mismo tiempo está dispuesta a apoyarlas, ya sea abriendo nuevos negocios y trabajos. Es lindo ver personajes tan blancos, sanos e inocentes, que te permiten prender la TV y reír con sus disparates, alejándote de todo lo que pasa en el día”, destaca.

Actualmente Tal para cual está en su cuarta temporada, que se transmite todos los domingos por Las Estrellas y también está en la plataforma de Vix.