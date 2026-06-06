Nicole Verón, un arma mortal

Nicole Verón, mejor conocida como “La Polihot”, se vio involucrada en un accidente que terminó con la muerte de un hombre de 48 años, en Argentina.

La exagente, que tiempo atrás fue expulsada de la corporación por publicar contenido para adultos utilizando su uniforme, viajaba presuntamente haciendo contenido en un BMW junto con su amiga Janine Sochas, una joven que también comparte contenido erótico en la red.

Sochas conducía el auto cuando se registró el choque múltiple en el que perdió la vida Hugo Javier López, conductor de una Ford Ecosport, quien salió proyectado tras el impacto.

La amistad entre ambas va más allá de las redes. Verón y Sochas presumen tatuajes compartidos, fotos y constantes publicaciones a bordo del mismo BMW del choque. Y el escándalo no terminó ahí. Durante las diligencias posteriores al accidente, las autoridades encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros color rosa con ocho cartuchos útiles, además de restos de marihuana. Según la investigación, el arma tendría registro legal a nombre de Sochas. Pero Verón fue imputada por la tenencia de arma de guerra luego de que intentara dejar la pistola dentro de una patrulla policial que llegó al sitio.