Nicole Wallace del Barrio es una destacada actriz y cantante española, hija de un fotógrafo estadounidense llamado Mark Wallace y una productora española. Tiene una hermana mayor llamada Chloe.

Nicole creció en un entorno artístico, rodeada de arte, cine y cámaras debido a las profesiones de sus padres. A los cinco años, comenzó su viaje en la música, aprendiendo a tocar el piano, y a los siete años, el violonchelo. Con tan solo ocho años, ya estaba inscrita en un conservatorio.

Además de su pasión por la música, desde temprana edad, a Nicole Wallace le encantaba actuar. Tenía un representante que la llevaba a numerosos castings, pero lamentablemente, debido a su edad, siendo menor de 15 años, no conseguía ningún contrato. Un día, su representante le sugirió que grabara un video presentándose y lo enviara. Aunque a la adolescente Nicole no le apetecía mucho la idea y le dio pereza, decidió finalmente no enviar nada.

Sin embargo, para su sorpresa, los productores quedaron impresionados con ella y expresaron su interés en que hiciera un casting. Nicole accedió y continuó asistiendo a algunos más. Apenas a un mes de cumplir los 16 años, recibió una llamada para firmar un contrato, marcando así el inicio de su carrera como actriz.

En 2018, tras firmar el contrato, Nicole Wallace fue seleccionada para interpretar a Nora Amalia Grace en el remake Skam España. Esta oportunidad la llevó al estrellato, ya que Nicole ha sido la protagonista de cuatro temporadas, destacando especialmente en la tercera temporada como el personaje central. Durante su tiempo en la serie, compartió pantalla con talentosos actores como Fernando Líndez, Irene Ferreiro, Gabriel Guevara, Hajar Brown, Celia Monedero, entre otros.

En febrero de 2020, Nicole dio un emocionante paso en su carrera como cantante al lanzar “Bella”, su primer sencillo, bajo los sellos discográficos Sony Music y Universal Music. El tema rápidamente se posicionó en el Top 50 de las canciones más virales en España, consolidando su incursión en el mundo musical. Al año siguiente, Nicole también mostró su talento actoral al interpretar el papel de Sol en la serie española Parot.

En el año 2023, Nicole Wallace alcanzó un logro significativo en su carrera al protagonizar la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Mercedes Ron, titulada Culpa mía. Compartiendo pantalla con la talentosa actriz Gabriel Guevara, Nicole da vida al personaje de Noah Morgan, una joven que se ve obligada a cambiar de ciudad y adaptarse a la nueva familia de su madre, encontrando el amor en el hijo del nuevo esposo de su madre. Su actuación en esta película ha reafirmado su posición como una actriz versátil y destacada en la industria.

La producción de la esperada secuela de la trilogía Culpa mía ha sido confirmada. La segunda película se titula Culpa tuya, mientras que la entrega final llevará por título Culpa nuestra. Participó en la serie de Netflix Ni una más, donde compartió protagonismo con Clara Galle. Asimismo, participará en las películas Vera y 366. La Promesa.

Sobre su vida íntima, Nicole Wallace prefiere mantenerla en privado y es respetuosa de su espacio personal. En la actualidad está plenamente enfocada en disfrutar las experiencias que su trabajo y futuros proyectos le brindan.

Cuenta actualmente con una impresionante comunidad de más de 4 millones de seguidores en Instagram. Comparte regularmente fotos y videos desde los rodajes y momentos previos a las filmaciones, manteniendo a sus seguidores al tanto de su emocionante carrera. Su innegable fotogenia la ha llevado a ser una excelente modelo para su hermana mayor, Chloe Wallace, inspirándola en el mundo del arte y la fotografía.