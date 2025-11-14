Niega Alfredo Olivas ataque en su contra

Los fans de Alfredo Olivas se llevaron un gran susto después de que en redes sociales circulara una información falsa sobre un ataque armando en su contra, acontecido supuestamente en la carretera de ciudad Victoria, Tamaulipas.

Versiones apuntaban que el intérprete había resultado herido en el abdomen por proyectil de arma de fuego; se afirmó que Alfredito, como lo llaman sus fans, se trasladaba a un evento con su cuerpo de seguridad cuando durante el trayecto al menos cinco camionetas con hombres armados, y que incluso un escolta del cantante había muerto.

Grupos de fans comenzaron a hacer ruido en las redes y el cantante compartió una foto de sí mismo y posteriormente un comunicado negando la información que se viralizó en redes sociales.

Alfredo Olivas es un cantante, compositor y acordeonista de música regional mexicana especializado en los estilos de banda sinaloense, norteño sinaloense, mariachi y country en español.

¿Cómo se encuentra?

Tras el alboroto en redes sociales y los cuestionamientos sobre cómo se encontraba Alfredo Olivas, el cantante compartió una selfie en sus redes sin escribir nada más; posteriormente en un comunicado oficial se aseguró que la información que circula es falsa y que el intérprete de regional mexicano se encuentra bien. “Ante la circulación de información falsa en redes sociales sobre un supuesto ataque armado en contra del artista Alfredo Olivas, queremos aclarar que esta información es completamente falsa”, se lee.

Se especificó continúa con sus actividades programadas con normalidad y no se encuentra ni ha visitado el estado de Tamaulipas en las últimas horas.