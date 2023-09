Juan Osorio asegura que no fue él el productor que pidió a Anahí que bajara de peso para convertirse en al protagonista de la telenovela A mil por hora, pues desde que la cantante aclaró en una entrevista con Joaquín López Dóriga que fue a raíz de ese comentario que sus problemas alimenticios se desataron, mismos que perduraron por muchos años y que, además, la llevaron a ser hospitalizada y casi perder la vida, se desataron los rumores de que fue Osorio quien le hizo esa solicitud, sin embargo, el famoso niega categóricamente que se hubiera tratado de él. Más de dos décadas después de que Anahí viviera uno de los episodios más complicados de su vida, la actriz y cantante de 40 años habló por primera vez de la situación que atravesó.

En ese contexto, el periodista le preguntó a Anahí acerca de cómo tuvo lugar la bulimia y la anorexia nerviosa que padeció a principios de los 2000, por lo que ella rememoró que sucedió cuando tenía 14 años, cuando un productor la citó en su oficina para proponerle que se convirtiera en la próxima protagonista de su telenovela, que sería un remake del exitoso melodrama Quinceañera. “Un productor que, la verdad, no me gustaría decir su nombre, porque pobre hombre porque, si lo digo, lo van a... la regó en decírmelo y le tengo cariño, ¿sabes? No es una mala persona”, destacó.

Aunque Anahí no quiso dejar en evidencia de qué persona se había tratado, a partir de esta declaración, los nombres de Pedro Damián y Juan Osorio fueron asociados con dicho evento; el primero porque fue el productor de este melodrama y el segundo porque, de acuerdo con la cantante, antes de que Damián fuera seleccionado para encargarse de la realización del melodrama, fue otro el productor que se encargaría de traer de vuela la historia de Quinceañera a la televisión.

Cabe destacar que Osorio ya había convocado a Anahí para una telenovela anterior, nos referimos a Vivo por Elena, donde la joven había dado vida a Natalia o “Talita”, la hermana de Elena Carvajal, el personaje principal, interpretado por Victoria Ruffo.