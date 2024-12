Angelique Boyer no solo niega haber fumado marihuana, mientras era parte de la telenovela Rebelde, sino que señala que no conoce a Mayela Laguna, que fue quien propagó dicho rumor.

La actriz francesa fue captada en su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, donde la esperaba el abordaje de un vuelo que la uniría de vuelta a su pareja Sebastián Rulli. Por su agenda, Angelique tuvo que permanecer más días en la capital, mientras que el actor ya la espera en Cancún, Quintana Roo, destino que decidieron para pasar juntos la Navidad. “Justo lo voy a alcanzar, ya lo voy a alcanzar, ha sido un año hermoso y ahorita a disfrutar con la familia, un buen cierre”, expresó.

Se sinceró con la prensa, al revelar que se encontraba ansiosa de reencontrarse con el actor, de origen argentino, con el que, a pesar de llevar una relación de más de una década, viven en casas separadas. “Lo extrañé mucho y ahorita que lo vea me lo voy a comer a besos”, reveló. No fue todo de lo que habló, pues a pesar de que cuando escuchó las preguntas relacionadas a la maternidad se despidió de la prensa, se detuvo nuevamente cuando Mayela Laguna salió al tema.

Esto derivado de que la ex de Luis Enrique Guzmán ha contado, en más de una ocasión que sus inicios en el mundo del entretenimiento tuvieron lugar cuando estudiaba en el CEA. Laguna ha confiado que, entre sus primeros proyectos como actriz, se encontró Rebelde, telenovela en donde tuvo una participación secundaria.

Mayela dio mucho de qué hablar cuando rememoró que, en esa época, llegó a subir a la azotea del CEA, para fumar “un porro” de marihuana, junto a algunos de sus compañeros de reparto; entre ellos aseguró que se encontraba Boyer y Christian Chávez, que daban vida a Vico Paz y Giovanni Méndez López respectivamente. Por ello, cuando Angelique escuchó el nombre de Mayela aprovechó para aclarar la polémica, afirmando que eso no sucedió y que, además, no tiene el gusto de conocer a Laguna. “Ya sé, algo me comentaron anteriormente, uno de tus comentarios… La verdad, no tengo el gusto de conocerla, pero espero que esté muy bien. Ya está”, dijo sonriente.