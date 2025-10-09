Niega ser portavoz de Ángela Aguilar

Kunno compartió detalles sobre la estrecha amistad que tiene con Ángela Aguilar y reveló qué planea regalarle por su cumpleaños 22 este 8 de octubre.

El influencer concedió una entrevista para el programa Hoy, donde comentó que no es portavoz de la famosa intérprete de regional mexicano, pero aseguró que seguirá a su lado brindándole su apoyo incondicional.

“Yo, como siempre lo he dicho, soy su amigo y no me corresponder hablar por ella, es solo seguir para ella y estar para ella. Yo creo que lo mediático hay que dejarlo en donde está, que es en las redes sociales y ya, en la privacidad del hogar, dejarlo afuera de él”, dijo.

Kunno compartió su opinión al respecto debido a que constantemente es cuestionado sobre su querida amiga en sus encuentros con medios.

El influencer no profundizó en detalles sobre su amistad con Ángela Aguilar, pero sí recordó los duros momentos que atravesó cuando lo ‘funaron’ en redes sociales al inicio de su carrera como influencer.

“Yo aprendí que había ciertas actitudes, algunos comentarios que yo hacía que me hacían involucrarme en más problemas; como que me convertí en mi peor enemigo”, comentó.

En esa misma entrevista, Kunno fue cuestionado sobre qué planeaba regalarle a la intérprete de regional mexicano y, tras soltar una carcajada, comentó: “El chiste de abrazarnos y todo. Lo más importante es la compañía, el hacerla sonreír y echarnos unos ‘drinks’”.

La entrevista de Kunno se transmitió en el programa Hoy. Tras escuchar las declaraciones, los conductores aprovecharon para lanzar un contundente reclamo en contra del influencer por no presentarse a los ensayos de la nueva temporada de “Las estrellas bailan en Hoy”. “Noticia de último minuto: Kunno, que apenas lo destapamos, pues ya no llegó al segundo ensayo”, comentó Martha Figueroa.