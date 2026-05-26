Niega vínculo con Giovanni Medina

Fátima Bosch niega tener algún vínculo, de tipo amoroso, con Giovanni Medina, la pareja de Irina Baeva y cuenta que, si conoce al empresario, es porque su familia sostiene una buena relación con él.

La Miss Universo fue captada en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, ahí los medios de comunicación no solo le preguntaron acerca de Giovanni Laguna, un estilista que, en la actualidad trabaja con ella, y que es acusado por la modelo venezolana Andrea Carolina de Val de agresión física, sino de otro Giovanni.

Nos referimos Giovanni Medina, actual pareja de la actriz Irina Baeva, esto debido a que, desde hace unos días, se les ha relacionado sentimentalmente, pero, al escuchar el nombre del político, la diseñadora hizo, automáticamente, una mueca que no solo denotaba disgusto, sino también desagrado.

Personas en común

Así, Fátima negó cualquier tipo de relación con Medina y aclaró que, si lo conoce es porque su madre, Vanessa Fernández, y su padre, Bernardo Bosch, son amigos del empresario, sin embargo, no quiso ahondar el qué los llevó a conocerse. “Yo a él lo conozco porque se lleva con mis papás, pero nada que ver... por supuesto que no, ¿qué les pasa, chavos?, no sé (de dónde se conocen) ..., ¿de personas del trabajo?, no sé, lo conozco por mis papás”, reiteró.

Con humor, la joven le dijo a la prensa que, si seguían alimentando las especulaciones, el hombre ideal para ella no llegaría, pues pensará que ya se está comprometida. “Siempre me inventan novios, van a hacer que el amor de mi vida no llegue porque, cada semana, me inventan uno diferente”, comentó.