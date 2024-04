Edith “N”, la mujer que fue golpeada por Rodolfo Márquez, desmintió haber llegado a un acuerdo reparatorio para liberar al influencer. Eduardo Sales, abogado especialista en derechos humanos, aseveró en la red social X: “Inminente liberación de Fofo Márquez. Existe un acuerdo reparatorio con la víctima por 16 millones de pesos”. Sales estuvo involucrado en el caso de la influencer YosStop y dio a conocer las fechas en las que la misma sería liberada tras llegar a un acuerdo con su víctima, Ainara.

Al respecto, la afectada negó cualquier trato con el famoso. “No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño; no tengo conocimiento de lo contrario, tenemos audiencia el 25 de mayo… No le deberían dar credibilidad a esos comunicados”, declaró Edith al periodista Michelle Rubalcava.

Además, ella ha explicado en varias ocasiones que no puede llegar a un acuerdo con el Fofo, debido que ante una tentativa de feminicidio el caso se sigue por oficio. De acuerdo con la víctima, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa recabando pruebas para sustentar la acusación de tentativa de feminicidio, mientras que la defensa de Márquez busca su exoneración, alegando inconsistencias en el expediente.

El dato

Márquez fue vinculado a proceso el pasado 10 abril. Trascendió, a través de la cuenta MafianTV que el famoso pagó para tener protección en el módulo 7 del penal de Barrientos. Además, le permitieron tener un celular, comida y ropa a su gusto.