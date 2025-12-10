Niegan bancarrota de Paulina Rubio

Óscar Madrazo se muestra molesto, luego de que Maxine Woodside afirmara que él había declarado que Paulina Rubio —de quien es muy cercano— había sido desalojada de su casa. El conductor retomó la entrevista en donde fue cuestionado por la situación de “la Chica dorada”, demostrando que eso no fue lo que dijo.

Hace unos días, medios de comunicación preguntaron a Madrazo sobre cómo se encontraba la cantante, con respecto al proceso legal que atraviesa por la custodia de su primogénito, Andrea Nicolás.

Esto debido a que el conductor y Rubio se conoce hace más de 20 años, época en que Madrazo era su asesor de estilo y, en la actualidad, los une una estrecha amistad.

Paulina Rubio fue la gran ausente en los 15 años de su hijo Andrea Nicolás, quien no la tiene ni en sus redes. Accesible, pero discreto, el también empresario reconoció que la “Chica dorada” atraviesa una temporada complicada, debido a todo lo que conlleva estar inmersa en una batalla legal, que emprendió desde hace 13 años, entre esos aspectos, habló de la inversión económica que ha supuesto, aunque también aclaró que no había tenido la oportunidad de hablar con ella.

“Han sido cosas muy difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan, lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien, tristemente, los problemas con abogados se termina quedando el dinero los abogados; uno siempre está donde tienen que estar los hijos y, los hijos tiene que ir a la escuela, saquen la matemática”.

Esta declaración que, si bien, podría sugerir que Rubio ha invertido una gran cantidad de dinero en asesoría legal, durante ms de 10 años, fue maximizada por medios de comunicación que publicaron que, en la actualidad, la artista estaba en bancarrota.

Por ese motivo, Madrazo ya salió a aclarar sus palabras, mostrando indignación, especialmente, a la emisión de Todo para la mujer en la que Maxime Woodside afirmó que él había dicho que Pau había sido desalojada de su casa. “No caigan en las mentiras, Maxine Woodside miente para subir el ‘rating’ de su programa”, expresó, tratando de aclarar la situación.