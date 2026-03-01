Niegan canción para Melania

Melania Trump y Mick Jagger quedaron enfrentados por el uso de la canción “Gimme shelter”, tema de los Rolling Stones, en el documental producido por Amazon y centrado en la exprimera dama durante los días previos al segundo juramento presidencial de Donald Trump.

Según informaron medios estadounidenses, el conflicto surgió luego de que el productor del filme, Marc Beckman, afirmara que el líder de los Rolling Stones había participado directamente en las negociaciones y otorgado su aprobación para la utilización del tema en la película.

La canción acompaña la secuencia de apertura del documental, ambientada en la residencia de Mar-a-Lago. Aunque los derechos del tema pertenecen a la compañía musical Abkco, Beckman declaró a Variety que Jagger “estuvo directamente involucrado” y que había dado su “bendición” al proyecto tras ver una versión preliminar del film.

Versiones encontradas

Sin embargo, un portavoz de los Rolling Stones desmintió esa versión en declaraciones al diario The Guardian, señalando que el acuerdo fue alcanzado exclusivamente entre los titulares de los derechos musicales y los productores del documental, sin participación alguna de la banda.

Los Rolling Stones figuran entre numerosos artistas que en los últimos años se opusieron públicamente al uso de sus canciones durante actos políticos de Donald Trump.

Entre los músicos que protestaron por la utilización de su repertorio en eventos vinculados al expresidente se encuentran Guns N’ Roses, Neil Young, Bruce Springsteen, Adele, Queen, Elton John, ABBA, Jack White, Céline Dion, Foo Fighters y los herederos de Prince, Tom Petty e Isaac Hayes, entre otros.

De acuerdo con Beckman, otros artistas —incluidos Guns N’ Roses, Grace Jones y los herederos de Prince— fueron contactados para integrar la banda sonora del documental Melania, pero rechazaron participar por motivos políticos.