Niegan que Carmen Salinas fuera satánica

La familia de Carmen Salinas está molesta y contempla interponer una demanda, luego de que, en el podcast de Saskia Niño de Rivera, llamado Penitencia, un recluso de nombre Beto vinculó a la fallecida actriz con sustracción de menores de edad y rituales satánicos.

María Eugenia Plascencia Salinas, hija de Carmelita, y sus nietos señalaron que se sienten desconcertados por las acusaciones en contra de su familiar, a quien calificaron solidaria y con creencias católicas. “Estoy bastante molesta, sacada de onda, porque es una persona que, si está en la cárcel, tú sabrás, no tiene principios, busca fama. Mi mamá era más católica, era más de ayudar”, dijo la hija de Salinas.

En el reciente capítulo del podcast, se entrevistó a Beto, un recluso que aseguró haber cometido delitos como robo de menores de edad para que políticos y artistas —entre ellos, según él, Carmelita Salinas— hicieran ritos satánicos.

Ante la controversia, los nietos de la actriz, Manuel y Marisol Monje, han salido en defensa, exigiendo respeto.