Niegan que dé millonaria pensión

Aunque el equipo legal de Christian Nodal emitió un comunicado en el que aseguran que el cantante ha dado millones de pesos por la manutención de su hija Inti, su expareja Cazzu desmintió esa información.

Tras cerrar su gira Latinaje por México, la argentina fue abordada por la prensa en el aeropuerto, a quienes les respondió: “Sí que me digan a dónde fueron (esos millones), por favor”.

Cazzu señaló que ha evitado exponer detalles del proceso, pese a tener “toda la historia guardada”, pero lamentó que el diálogo entre ambas partes no haya sido el que ella esperaba. “Me encantaría que toda esa energía puesta en comunicados se invirtiera en conciliar y tomar decisiones importantes para el futuro de Inti”, agregó.

Respecto al tema de los viajes que tiene que hacer la rapera, la vamos explicó que no basta con una autorización verbal, ya que los permisos internacionales requieren documentos oficiales: “Aunque él diga ‘sí te dejo que salgas’, si no se entrega un permiso formal, es lo mismo que nada”.

También negó que ella o su equipo se hayan negado a responder a los intentos de contacto de Nodal. Según su versión, la confusión se dio por un cambio en la representación legal del cantante.