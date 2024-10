Niegan que salud de Bisogno peligre

En las últimas horas ha corrido el rumor de que la salud de Daniel Bisogno se ha agravado y su vida estaría pendiendo de un hilo tras perder parte del hígado que le fue trasplantado a inicios del mes.

Según las especulaciones, el conductor de Ventaneando habría perdido entre el 40 y 50 por ciento de la funcionalidad de este órgano, a causa de complicaciones con una infección bacteriana. Sin embargo, Alex Bisogno, hermano del también actor, reveló en exclusiva que esta información es completamente falsa y pidió al público no creer en cualquier medio que no sea oficial: “Eso es mentira. Cero, para nada. No hay que hacerle caso a todo lo que dicen”, dijo.

El conductor de Al Extremo, fin de semana también dio algunos detalles del estado actual de Daniel; incluso, confesó que ya se encuentra fuera del hospital y continúa recuperándose: “ya ni siquiera está en el hospital. Él está bien de salud, súper bien”, agregó.

Alarmas

Cabe destacar que “El muñeco” ha desatado las alarmas entre sus seguidores debido a los problemas de salud que enfrenta desde hace varios meses. El pasado 4 de septiembre entró al quirófano para someterse a un trasplante de hígado que necesitaba y aunque todo salió bien, posteriormente reingresó a terapia intensiva por una severa infección.

Daniel reapareció este fin de semana en sus redes sociales, en donde subió una fotografía de su hija Michaela y un dibujo con la frase: “La persona correcta nunca te dejará en ninguna situación”.