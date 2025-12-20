Nieta de Elvis habría donado óvulos

Un escándalo judicial puso a temblar a dos de las familias más famosas de Hollywood. Una demanda presentada en Estados Unidos asegura que la actriz Riley Keough, nieta de Elvis Presley, habría donado sus óvulos a John Travolta y Kelly Preston, lo que convertiría al hijo menor del actor en presunto bisnieto del “Rey del Rock”.

La versión salió a la luz en medio de un conflicto legal que no está directamente relacionado con Travolta, sino con Priscilla Presley, exesposa de Elvis. La demanda fue interpuesta por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, exsocios empresariales de Priscilla, quienes buscan obtener recursos económicos que, según versiones, terminarían beneficiando a Michael Lockwood, exmarido de Lisa Marie Presley.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios especializados, Riley Keough habría aceptado donar sus óvulos en 2010, después de que Travolta y Preston perdieran a su hijo mayor, Jett.

El hijo menor del actor, Benjamin, nació justo en noviembre de ese mismo año. Los papeles judiciales que se acaban de filtrar van más allá de la versión sobre la nieta Riley Keough, al afirmar que Travolta y Preston también habrían usado previamente óvulos de Lisa Marie para tener hijos, pero que dejaron de quererlos porque no deseaban “óvulos con heroína”.

La familia Presley calificó estas acusaciones como impropias, fuera de lugar y sin relación con el caso original. El abogado de Priscilla acusó a la contraparte de cruzar límites éticos para presionar a su clienta. Aseguró que las afirmaciones son vergonzosas y que serán enfrentadas en tribunales.

Por ahora, no existe resolución judicial que confirme estas versiones. Pero el rumor ya encendió Hollywood, mezclando herencias, genética y uno de los apellidos más legendarios de la música.