Nieta de Paquita está desaparecida

La familia de la cantante Paquita la del Barrio enfrenta momentos de preocupación luego de que se reportó la desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de la cantante.

Durante la emisión de De primera mano, el conductor Lalo Carrillo informó que la familia de Paquita la del Barrio atraviesa una situación relacionada con la desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de la intérprete.

El presentador señaló que la joven ya fue reportada como desaparecida y que las autoridades cuentan con una ficha para su localización. Al abordar el caso, Carrillo explicó que, de acuerdo con la información difundida en el programa, Kelly Ariadne habría ingresado a un centro de rehabilitación días antes de que se perdiera contacto con ella.

Según lo expuesto por el conductor, el ingreso ocurrió tres días antes de su desaparición. El periodista también mencionó que, presuntamente, la joven habría abandonado dicho lugar. “Aunque la familia no lo ha confirmado, medios locales informaron que Kelly sido ingresada a un centro de rehabilitación tres días antes de su desaparición, del cual supuestamente escapó”, comentó durante la transmisión, al detallar los datos que se conocen hasta el momento sobre el caso.

La desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales ha puesto atención en una de las ramas familiares de Paquita la del Barrio. La joven forma parte del círculo más cercano de la intérprete, al ser hija de Miguel Gerardo Viveros, el hijo mayor de la cantante de “Rata de dos patas”.

Miguel Gerardo Viveros es el primogénito de la artista, por lo que Kelly Ariadne pertenece a la siguiente generación de la familia que construyó la reconocida trayectoria de Paquita la del Barrio.