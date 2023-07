Oppenheimer es la nueva película de Christopher Nolan, que se encuentra en los cines de todo el mundo, cosechando una cuantiosa recaudación. Lo cierto es que esta película plasma en pantalla grande la vida de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que contribuyó a la creación de la bomba atómica, en su crucial participación en el Proyecto Manhattan.

Lo cierto es que para llevar a cabo esta historia, el director británico se inmiscuyó en la vida privada del científico, expandiendo su historia desde sus primeros pasos como estudiante universitario hasta el fin de sus días. Lo que no sabría Nolan es que una semana posterior al estreno, uno de los nietos del físico daría su opinión sobre la obra.

Hay que decir que a la hora de contar la historia, Christopher Nolan se basó en el libro American Prometheus, un texto ganador del Premio Pulitzer que recorre la vida de Oppenheimer de la forma más detallada posible y que tardó unos 25 años en ser escrito. Lo cierto es que el director modificó algunos detalles en pos de agilizar la narración.

Allí es cuando entre en juego Charles Oppenheimer, el nieto del científico que tuvo contacto con Nolan previo a la realización del filme y contó para la revista Time: “Cuando hablé con Chris Nolan, en un momento dijo algo más o menos como ‘sé cómo contar una historia a partir de este tema. Habrá partes que tendrás que dramatizar un poco y partes que cambiarán. Como miembros de la familia, creo que les van a gustar algunas partes y otras no les gustarán’”.

Charles tuvo la posibilidad de ver la película y, además de expresar que pudo disfrutar de grandes pasajes de la trama, aseguró que hubo un momento del filme del que no está para nada de acuerdo. Se trata de un pasaje en donde el joven Oppenheimer inyecta veneno en la manzana del profesor de su universidad. “La parte que menos me gustó fue la referencia a la manzana envenenada, algo que fue un problema en el libro. Si lo lees con suficiente atención, los autores dicen ‘realmente no sabemos si sucedió’. No hay constancia de que él haya intentado matar a alguien. Esa es una acusación realmente grave y es una revisión histórica”, explica.

“Definitivamente hubiera quitado lo de la manzana. Pero no puedo imaginarme dando consejos sobre cosas de películas a Nolan. Es un experto, es el artista y es un genio en esta área”, admite el nieto del físico, quien además fue invitado al set de filmación en dos oportunidades y asegura haber quedado más que conforme con la visión que Nolan buscó plasmar.