Nijiro Murakami es investigado

El actor japonés Nijiro Murakami, de 29 años, conocido por su participación en la serie de Netflix Alice in Borderland, enfrenta una investigación por presunta agresión contra una mujer con la que mantuvo una relación hace casi dos años.

El caso fue dado a conocer por el diario japonés Nikkan Sports, que informó que los incidentes ocurrieron entre marzo y mayo de 2024 en el domicilio del famoso, ubicado en el distrito de Shibuya, en Tokio. De acuerdo con el reporte, la mujer habría resultado lesionada en al menos cuatro ocasiones.

Las “lesiones” incluyeron golpes que provocaron que su cabeza impactara contra una ventana, además de puñetazos y tirones de cabello. Asimismo, las heridas habrían tardado alrededor de un mes en sanar.

Tras la investigación inicial realizada por la comisaría de Harajuku, en Tokio, el caso fue remitido a la fiscalía para una revisión más exhaustiva. La situación ha generado gran atención en Japón debido a que, el actor habría reconocido parcialmente los hechos durante su declaración al afirmar: “No cabe duda de que la lastimé”.