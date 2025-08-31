Nicolás Henry Ponce Noriega nació en Lima, en el seno de una familia de clase media alta. A la edad 8 años incursionó por primera vez en televisión apareciendo en diversos comerciales. En su adolescencia, decidió participar en el programa Generación R (2002) de Erre con R de Panamericana Televisión, del que terminó siendo uno de los ganadores.

La emisión buscaba formar un grupo, por lo que al ganar se convirtió inmediatamente en uno de los vocalistas. El grupo recorrió varias ciudades del Perú a través de giras musicales y eventos. Eventualmente, la agrupación se separó y Ponce continuó su carrera en televisión.

En 2006, comenzó como conductor del programa televisivo Ocurrió aquí, junto a Adriana Quevedo. Meses después, participó con un cameo en la serie Así es la vida (2006), producción que le llevó a la actuación. En 2008 debutó finalmente interpretando a Darío Maldonado en Graffiti. Luego de su debut realizó estudios de actuación en el taller Diez Talentos, bajo la dirección de Bruno Oldar. Al año siguiente, Ponce lanzó su primer sencillo, “Un sueño”.

En el 2009, fue incluido en el reparto de Al fondo hay sitio, donde interpretó a Fabricio Becerra. Más tarde ese año, se trasladó a Colombia para participar Una fan enamorada, de RCN Televisión, interpretando al protagonista de la historia, Josh. Compartió créditos con actrices como Lorna Paz, Mónica Fonseca y Jimmy Vásquez.

Al terminar la telenovela, regresó a Perú e inició las grabaciones para su debut cinematográfico en Quiero saber, del director Patricio Olguín, junto a Fernando de Soria, Marisa Minetti, Jean Paul Strauss y Sofía Bogani.

Viajó a Argentina y Colombia en 2010 para participar en diferentes proyectos; también la imagen publicitaria de varias marcas. El 11 de abril de ese mismo año lanzó su primer álbum, Identidad, del que se desprendían temas como “Nada sin ti”, “Nada más”, “No te recuerdo”, “Dame una razón” y “Te pagaré con amor”.

Un rostro recurrente

En 2011, Nikko Ponce ganó prominencia como uno de los modelos en el programa televisivo Very verano. Ese mismo año, fue convocado por Michelle Alexander para su primer protagónico en Gamarra, con Barrio Producciones. También participó en la serie La Akdemia (2011), donde interpretó al antagonista Ignacio de Osma.

Para 2012, volvió a trabajar con Alexander en la serie Mi amor, el wachimán, interpretando a Tristán Calvo, el amigo de Salvador (interpretado por Christian Domínguez). La serie se convirtió en un éxito y llevó al lanzamiento de un musical, en el que interpretó el mismo rol; además se renovó para una segunda y tercera temporada, en 2013 y 2014 respectivamente.

Posteriormente se sumó al elenco de Valiente amor (2016), y de Solo una madre (2017). En 2018 apareció en la telenovela Ojitos hechiceros, como Édgar “Gary” Gavilán; interpretó el mismo rol en un musical y en la secuela de 2019. La telenovela tuvo un moderado éxito siendo trasmitida algunos países de América Latina, especialmente en Ecuador.

Más tarde, Nikko Ponce participó como concursante en el programa El artista del año, donde poco después fue eliminado. Meses después, realizó una presentación junto a Micheille Soifer en el último show de El dúo perfecto.

En el 2021, Nikko asumió el papel protagónico como el futbolista Paolo Guerrero en la serie web de Netflix Contigo, capitán. La serie esta basada en hechos reales y es la primera producción de Netflix en Perú. Cuenta la historia batalla legal que libró el futbolista Paolo Guerrero, cuando dio positivo en una prueba antidopaje en el partido frente Argentina durante las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

En el año 2024, fue copresentador del evento de boxeo Celebrity Combat, donde ganaría notoriedad por su rivalidad con el presentador y personalidad de televisión Jenko del Río.