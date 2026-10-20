Nil Moliner presenta Nexo

Hay momentos en los que tienes que frenar para tomar un respiro y después volver al camino. Eso le sucedió a Nil Moliner, quien volvió a las andadas en 2024 para comenzar a trabajar su actual disco, Nexo, hecho a fuego lento. “Pasé mucho tiempo sin dar conciertos porque quería ver la vida en perspectiva, pero me equivoqué. Todo terminó cuando volví a subirme al escenario. Ahí sentí que volví a conectar con el público y empecé a escribir este disco”, contó.

“Fue un viaje de dos años, conectando con muchos artistas, hasta llegar a esta producción, que ha sido una experiencia maravillosa”, sostuvo.

Lanzamiento

El disco, que presentará el 6 de noviembre, en Foro La Paz, es luminosidad y entrega. “Creo que, al final, las conexiones también son un respiro. Para mí, ‘Nexo’ representa esas conexiones que existen entre una emoción y una canción”, comentó.