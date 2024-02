Niñas y niños exponen dibujos

Los dibujos de la exposición fueron creados por niños y niñas de Chiapas. Cortesía

Como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en las instalaciones de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) fue inaugurada una exposición de dibujo, con la participación de niñas y niños, con el título “Por un presente y futuro igualitario” y que aborda la importancia de las mujeres en la ciencia.

Los 73 dibujos que conforman la muestra, realizada en colaboración con el Museo de la Niñez, fueron elaborados por la comunidad infantil del estado de Chiapas, además de obras de participantes provenientes de distintos puntos del país, así como de Colombia y Estados Unidos.

En la inauguración, los organizadores expresaron: “Le damos la bienvenida a la exposición ‘Por un presente y futuro igualitario’, una muestra única y conmovedora que celebra la creatividad y la visión de nuestros jóvenes artistas, mientras exploran el fascinante mundo de la igualdad de género, con un enfoque especial en el empoderamiento de niñas y mujeres en la ciencia”.

De igual forma, destacaron que en esta exhibición “los trazos coloridos y las visiones audaces de los niños y niñas nos sumergen en un viaje donde la igualdad de género se convierte en la obra maestra. Cada dibujo es más que arte, es una ventana al futuro, donde las oportunidades no tiene género. Exploramos la diversidad de roles en la ciencia, la importancia de modelos femeninos y la idea de que el conocimiento y la curiosidad no tienen límites”. Finalmente, refirieron que “estos dibujos no solo celebran la creatividad, sino que inspiran nuestra infancia a imaginar un mundo igualitario”.

Cabe destacar que el Museo de la Niñez es un espacio donde se llevan a cabo diversas actividades lúdicas dirigidas a las infancias, como por ejemplo el taller “Creando historias con dibujo”, en el que se exploran mundos imaginarios a través del fomento a la lectura y tiene como sede la Sala de Lectura del Museo de la Niñez, en el libramiento Norte, esquina con Paso Limón y contraesquina de la Torre Chiapas, en la zona Norte Oriente de Tuxtla Gutiérrez.