Niñas y niños inician la Fiesta Grande

Para muchos la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo inicia el 8 de enero con la salida de las chuntá; sin embargo, en los últimos años una tradición que ha ido tomando fuerza es la celebración en torno al Santo Niño de Atocha.

La actividad consiste en que niñas y niños se visten de chiapanecas o parachicos y danzan al lado del patrón de los parachicos mientras visitan la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán o iglesia grande, que está situada al margen del río Grijalva.

Los reyes del hogar se reunieron en la casa del patrón, desde donde partieron con rumbo a la iglesia, pasando por diversas calles y avenidas de la ciudad. Durante el recorrido se escuchó la música de carrizo y tambor. Los más pequeños, tomados de la mano de sus mamás o papás, danzaron muy animados. Además, rompieron piñatas y se ofreció un refrigerio.

Con esta actividad se busca fortalecer el sentido de pertenencia de las tradiciones y costumbres de Chiapa de Corzo, sobre todo en los niños, instándolos también a respetar la indumentaria.

Mensaje del patrón de los parachicos

El pasado 2 de enero, Rubisel Gómez Nigenda, en su función de patrón de los parachicos, hizo extensa la respetuosa y solemne invitación al público en general.

De manera muy puntual, exhortó a niñas y niños a participar en la danza tradicional del 4 de enero, en honor del Niñito de Atocha, marcando el inicio formal de las actividades de la Fiesta Grande.

De igual forma, expresó que ese día representa un momento de profundo significado espiritual y cultural, en el que la fe, la música de tambor y pito, el zapateado firme y la danza ancestral se unen para rendir tributo y expresar gratitud.

“La presencia y participación de la niñez simboliza la continuidad de nuestras tradiciones y el compromiso de preservar la identidad que nos ha sido heredada por generaciones”, externó.