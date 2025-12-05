Ninel Conde bromea con las cirugías

Después de su polémico cambio en el color de ojos, Ninel Conde insiste en que no parará en sus arreglos estéticos, incluso ya sabe cuál será su siguiente mejora.

Humor

En el más reciente programa Escorpión Dorado al volante, de Youtube, el enmascarado interrogó a el “Bombón Asesino” sobre cuántas cirugías más se hará. “Como que en mi país hermoso yo soy el ícono de las cirugías… pero todas se hacen de todo y hasta más cosas, ahora veo que hasta se rompen las costillas”, dijo.

Planes

Durante la charla, aseveró que no descarta ese procedimiento, pero primero desea hacerse un nuevo cambio de prótesis en los senos. “Las quiero como que más levantadas, más ‘altivas’. Ahorita están como que más humildes”, dijo Conde mirando hacia abajo. “Las quiero más ‘cabeza en alto’ y por qué no, hasta me ando quitando una costilla, una remodelación costal”.