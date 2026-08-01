Ninel Conde estrenará bioserie

Para hablar de la vida de Ninel qué mejor que la propia protagonista. Ella abrirá su corazón y sus intimidades en su docuserie titulada: Ninel Conde: sin filtro, donde la actriz y cantante de Ciudad Satélite lo abordará sin censura.

En esta nueva entrega de la franquicia Sin filtro, las cámaras siguen al “Bombón Asesino” en su día a día, revelando una faceta íntima, auténtica y sincera de la cantante.

Sin censura

“Habrá un acceso sin precedentes a mi rutina diaria y en mi círculo íntimo, la serie explorará las múltiples facetas de mi vida: esposa en Miami, madre en Monterrey y empresaria en Houston, donde dirijo una empresa junto a mi marido y un equipo tan diverso como entrañable”, señaló en un comunicado de Vix.

A través de viajes, reuniones de negocios, momentos familiares y reflexiones personales, Ninel Conde detalló que este proyecto es mostrar al público lo que realmente es ella. “Estamos encantados de asociarnos con Ninel Conde para la próxima entrega de ‘Sin filtro’. Su exitosa trayectoria en el mundo del entretenimiento y su estilo de vida incesante prometen ofrecer un nuevo capítulo excepcional en esta franquicia”, declaró Sebastián Jiménez, CEO de JK Media Group.