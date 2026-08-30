Ninel Conde explota contra su ex

A Ninel Conde no le hicieron gracia las recientes declaraciones de su ex José Manuel Figueroa, y asegura que su equipo legal analiza la posibilidad de demandarlo, luego de las recientes declaraciones del cantante sobre lo dicho en el documental Ninel Conde sin filtro.

En el material, el “Bombón Asesino” habla de la tormentosa relación que tuvo hace 20 años con José Manuel, y asegura que la engañó con Angélica Vale y que la violentó, algo que José Manuel niega rotundamente.

Aunque en el material no se menciona el nombre del cantante, el hijo de Joan Sebastian fue cuestionado por la prensa sobre el tema, a lo que él respondió que creía que Ninel ya estaba perdiendo la memoria “por el bótox”, pues las cosas no sucedieron como ella las cuenta. “Yo creo que el bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria porque la verdad yo no recuerdo el episodio así”, expresó José Manuel, y precisó que en ese momento su pareja era Angélica Vale, no Ninel.

Busca reflectores

El famoso, además, lamentó que Ninel quiera llamar la atención con este tipo de mentiras, que tienen que ver más con su negativa de aceptar el paso de los años, de aceptar con dignidad su edad.

Agregó que se ve desesperada de no poder enfrentar el espejo ante la edad y aceptar su realidad, y que no tiene nada de malo “envejecer con dignidad”.

La respuesta

Conde, a través de sus redes sociales, se mostró inconforme con la desacreditación de José Manuel y condenó que hablara de su cuerpo, su edad y su maternidad, e hizo hincapié con que ahora los tiempos para las mujeres son distintos, pues hay leyes que respaldan sus derechos, dijo.

“Contar una experiencia de mi pasado en mi docuserie no le da derecho a nadie a desacreditarme o atacarme hablando de mi cuerpo mi edad o mi maternidad. Lo que sí ha cambiado es que hoy las mujeres no estamos solas. Nos apoyamos entre nosotras y contamos con instituciones y autoridades que protegen nuestros derechos”, declaró.

Ninel pidió no guardar silencio ante los violentadores, e hizo un llamado a las mujeres para que se alejen al primer signo de violencia. “No más guardar silencio ante los violentadores. Hay cosas que nunca cambian. Huye al primer signo de violencia tu vida puede correr peligro”, precisó.

Angélica Vale consideró absurdo sacar al presente algo que pasó hace 20 años, y aunque no entró en detalles, aseguró que lo que dice José Manuel es verdad, ellos eran novios en aquel momento y la que se metió en esa relación fue Ninel.