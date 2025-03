Ninel Conde fue violentada por un ex

Aunque en los últimos años Ninel Conde fue hermética en su vida íntima, durante una conferencia que ofreció en Estados Unidos sorprendió a los asistentes al revelar que durante cuatro años vivió violencia física por parte de su expareja.

Fue tal el grado de agresión, que incluso el “bombón asesino” reveló que esta persona intentó ahorcarla. Conde fue invitada como conferencista al evento “Rompe el miedo y triunfa”, de la mexicana Adriana Gallardo, en Hollywood.

Aunque para Ninel fue más una catarsis, así abordó el tema del maltrato. “Sin ponerle cara, yo viví violencia física; a mí me pegaban. A mí me golpearon, y yo nunca lo había dicho, y es algo que lo estoy diciendo ahora”, reveló la actriz y cantante. Vivir estas experiencias a manos de esa expareja fue llevarla a un límite. “Me ahorcaban, me arrancaron la ropa, me quemaron una Biblia enfrente de mí. Fue muy traumático”, relató.

La famosa señala que aguantó toda la vejación pensando en que su hombre iba a cambiar, pero dio este consejo a las mujeres: “Un hombre que te levanta la mano una vez, lo va a volver a hacer. El hombre tóxico contamina a la pareja, y la mujer tóxica, también. Es un círculo vicioso”.

Aunque no quiso ponerle nombre, sus fans sacaron conclusiones y creen que el abusador de Ninel podría ser José Manuel Figueroa.