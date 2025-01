Ninel Conde prepara su retiro

Ninel Conde sorprendió con el anuncio que hizo hace unas horas en sus redes sociales sobre que ya tiene en la mira su retiro de los escenarios; la cantante de 48 años lo comentó en un video en el que plática con sus fans sobre cómo comenzará el 2025.

El material llamó la atención no solo por el anuncio de Ninel, sino porque nuevamente abusó del uso de filtros, por lo que su rostro luce extraño, algo que no pasó desapercibido entre los cibernautas. “Uno de mis objetivos es meterle el acelerador en toda la parte artística para que dentro de un tiempo razonable, no muy largo, pero tampoco inmediatamente, poder anunciar mi retiro de los escenarios, pero todavía no, nos faltan muchas cosa por hacer”, expresó en el video que subió a su red social.

Ninel terminó el 2024 dando de qué hablar tras reaparecer en la televisión en el programa ¿Quién es la máscara?, donde sorprendió por lo distinto que lucía su rostro, era “otra Ninel”. Las imágenes se viralizaron en redes y las comparaciones del antes y después de las cirugías no se hicieron esperar.