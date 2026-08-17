Ninel Conde, sin filtros

Ninel Conde ha aprendido bien el arte de maquillarse frente a las cámaras. Posa sonriente para las fotos, canta provocadora y responde preguntas sobre sus polémicas

Pero fuera de cuadro había otras marcas que el maquillaje podía cubrir, pero no borrar. Durante cuatro años, confiesa, vivió golpes y violencia psicológica por parte de una expareja. “Fueron muchos años en los que tuve miedo de hablar del tema. Estaba lastimada y muy traumatizada; a veces uno encapsula ese tipo de situaciones y no las trabaja”, reconoce a este diario.

Ninel rompió parte de ese silencio en 2025, cuando relató que sufrió golpes, intentos de asfixia y episodios en los que le arrancaron la ropa. Después, asegura, llegaban las disculpas y amenazas de su expareja de hacerse daño si ella no lo perdonaba. “Quiero que las mujeres entiendan que hay situaciones de violencia que no cambian y que podemos perder incluso la vida”, señala la cantante y actriz.

Documental

Su testimonio forma parte de Ninel Conde: sin filtro, miniserie ya disponible en Vix. “Soy como cualquier mujer, entonces, ¿por qué no mostrarlo? Hasta que tú no sueltas, no lo hablas, no termina de sanar y esto es parte de mi sanación”, afirma.

Los cuatro capítulos también recorren su vida cotidiana y las semanas previas a su entrada a La casa de los famosos México en 2025. “Quería una serie muy orgánica, donde no hubiera un guion, sino simplemente mi vida. Se dicen tantas cosas de mí, hay tantas especulaciones, calumnias y chisme, ¿por qué no abrir tantito mi intimidad para que conozcan que hay un ser humano detrás?”, señala.