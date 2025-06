Ninel evita polémica con la Guzmán

Luego de que Alejandra Guzmán arremetiera en contra de Ninel Conde destapando que esta aparentemente conoce el paradero de su expareja Larry Ramos, quien defraudó a la Guzmán por cuatro millones de dólares con un negocio, la actriz respondió.

Con una actitud diplomática, Ninel dejó claro que no busca conflictos con la cantante, a pesar de que Alejandra la acusó de “robarse mucho dinero” a través de su expareja. “No, pues es que yo… normal, ¿no? Normal, digo yo a la señora la admiro, mi respeto es como artista, y no tengo más que decir al respecto. Más que báilame lento, sí señor”, expresó Conde cuando fue abordada por los reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México.

El “bombón asesino” compartió que se mantiene enfocada para manejar situaciones complicadas. “En la vida las cosas que no son lindas, claro que le afectan a uno, pero uno tiene que poner barrera en su corazón y en su mente, y rodearte de la realidad y la verdad. Y lo bonito que a mí me importa lo que piense Dios de mí, lo que piense Jesucristo de mí, y en mi comportamiento en la vida, y eso es lo único que me interesa, y de mis fans, y de mi familia”, indicó.