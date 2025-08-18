¿Ninel le pidió perdón a Mar Contreras?

En La casa de los famosos México, los rumores de rivalidades, estrategias ocultas y choques entre habitantes son el pan de cada día. Esta vez, todas las miradas se dirigieron hacia Ninel Conde y Mar Contreras, quienes han sido señaladas en redes como las polémicas contrincantes.

Sin embargo, en la cena de nominados se dio un inesperado acercamiento que sorprendió tanto a sus compañeros, como al público que sigue de cerca cada movimiento en la casa. ¿Qué fue lo que pasó, se pelearon? Aquí te contamos todo el contexto.

¿Qué dijo Ninel?

Ninel Conde, el Bombón Asesino sorprendió a todos al reconocer que, aunque con Mar Contreras no ha tenido tanta convivencia, eso no significa que exista un conflicto real. Como era natural, sus compañeros: Facundo, Mariana Botas, el Guana y Alexis Ayala, quedaron boquiabiertos.

Por esta razón, Ninel explicó: “A veces las impresiones que nosotras como mujeres leemos o las películas que nosotras nos hacemos tanto de pareja, de personajes, compañeras, no siempre son la verdad absoluta, a veces es una percepción de nosotras”.

Con estas palabras, en redes consideraron que la cantante habría dado a entender que no tenía ninguna intención de mantener roces con Mar Contreras. Incluso, ella aseguró que no entró al reality para competir contra otras mujeres.

Sin envidia

En su mensaje, Ninel Conde fue más allá y expuso que su experiencia de más de tres décadas en la industria la ha llevado a otro punto de su vida. Ante los rumores de envidia hacia Mar Contreras. “Créeme que yo entre sin ningún prejuicio; si a lo mejor no hemos convivido mucho es porque estamos en diferentes habitaciones, o no se ha dado la ocasión o simplemente la energía no ha sido tan compatible, pero eso no quiere decir que existe ni rivalidad, ni envidias. Créeme que yo en este momento de mi vida, después de 30 años de carrera, después de todo lo que he pasado, créeme que no vine aquí a competir con ninguna mujer ni a nivel de rivalidad, creo que ya no estoy ni en edad”, externó.

El discurso fue recibido con atención por Mar Contreras, quien se mantuvo en silencio mientras escuchaba las palabras de su compañera.