Ninel recibe descarga eléctrica

Ninel Conde vivió un momento inesperado durante su participación en el Carnaval de Mérida cuando, aparentemente, recibió una descarga eléctrica mientras desfilaba sobre un carro alegórico y hasta la chancla perdió.

El incidente ocurrió frente a cientos de asistentes y quedó grabado en video, lo que hizo que las imágenes comenzaran a circular rápidamente en redes sociales.

En los clips que se hicieron virales se observa a la artista saludando al público mientras avanzaba el desfile. En un momento, un cable que colgaba en la calle aparentemente tocó su cabeza y provocó una descarga que la hizo reaccionar de inmediato.

En el video que compartió después del evento, la propia artista bromeó sobre la situación y explicó que no había sido el único percance que vivió ese día. Incluso escribió que terminó siendo “la más electrificada”, haciendo referencia a lo ocurrido.

Una tras otra

Antes de la descarga eléctrica, la famosa ya había tenido otro problema durante el carnaval. Mientras saludaba al público desde el carro alegórico, la correa de uno de sus zapatos de tacón se rompió de repente. El momento también fue captado por algunas personas. Ninel decidió quitarse los tacones y seguir disfrutando del recorrido.