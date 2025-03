Ninel se rompe un ligamento

La actriz Ninel Conde decidió emprender un viaje de descanso en Colorado, Estados Unidos, un destino popular entre celebridades para disfrutar del esquí. Durante su estancia, compartió varias fotografías posando en la nieve, pero su último día terminó con un aparatoso accidente.

La actriz de Rebelde relató a través de sus redes sociales que el incidente la dejó sin poder caminar, lo que causó alarma entre sus seguidores.

¿Qué le pasó?

El miércoles 5 de marzo, Ninel publicó un video en el que se la veía siendo transportada en una silla, con su pierna inmovilizada por una rodillera. Explicó que sufrió una torcedura mientras practicaba esquí extremo: “(Sentí) un rezortazo, yo creo que fue un ligamento y pues me lastimé”. Ya en el hotel del aeropuerto, preparando su regreso a México, le aplicaban hielo mientras esperaba poder ver a un médico. “Imagínense. Todo el día esquiando en pistas negras… Y esto fue bajándome del ‘lift’, me aplastaron el esquí de atrás y se me dobló la rodilla”, lamentó.

A pesar del dolor, Ninel se mostró positiva: “Cosas que pasan al bombón asesino”. Y reflexionó con humor sobre cómo, a veces, no importa cuánto te cuides pues: “Cuando te toca, ni aunque te quites”.

¿Cómo se encuentra?

Recientemente, Ninel agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y explicó que se someterá a terapias para recuperar la movilidad. Su médico le explicó que el ligamento se sobreestiró, pero que con un ultrasonido podría relajarse el tendón y el músculo, lo que le permitirá retomar sus actividades de forma gradual.