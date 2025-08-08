Ninel y Alexis Ayala sostienen discusión

Aunque los primeros días transcurrieron en completa paz y armonía, La casa de los famosos México ya vivió su primera pelea fuerte y los protagonistas fueron Ninel Conde y Alexis Ayala.

Todo ocurrió mientras los habitantes realizaban la prueba “alarmados”, la cual consiste en que los participantes (por grupos) deben apretar un botón y mantenerlo presionado hasta que una alarma suene, de no hacerlo en el tiempo indicado, perderán parte de su presupuesto semanal.

Cuando llegó el turno de Ayala, este llegó corriendo hasta el lugar donde se encontraba el botón y, al calor del juego, le gritó a Elaine Haro “quítate, quítate”, pues la joven le estaba bloqueando el paso. Esta situación no fue bien vista por el “Bombón Asesino”, quien no solo tachó de violencia el comportamiento del actor; sino que decidió reclamarle de inmediato. “No hay justificación. Sí es violencia decirle ‘quítate’, y gracias a Dios hay muchas asociaciones. La violencia verbal precede a la física. Yo he vivido muchas cosas y he aprendido que hay que poner límites”, dijo la también cantante.

Sin embargo, Alexis se defendió explicando que lo hizo por la premura del momento; incluso, le pidió disculpas a su compañera y pidió a Ninel no sacar lo sucedido de contexto. “Todo me parece bien, lo que no me parece correcto es escalarlo a un lugar donde no va, se me hace un golpe bajo. Se convierte en algo desafortunado para todos, porque la casa no va por ese lado, se está escalando a donde no va”, respondió Ayala.

La discusión tomó desprevenidos tanto a los habitantes del reality como a sus seguidores que, en redes sociales, comenzaron a especular que el enojo de Ninel viene desde hace unos días cuando Alexis mencionó que hay personas que “solo vinieron a maquillarse”. Esta frase habría sido tomada por Conde como un ataque directo a ella y sus compañeras, motivo por el que estaría buscando como sacar al actor del reality show, quizá siguiendo el consejo de Facundo que tras la discusión señaló que podía nominarlo para la eliminación semanal.

Los nominados de la semana

El juego dentro de La casa de los famosos México 2025 continuó con la gala de nominación, donde 5 habitantes quedaron en riesgo de ser los siguientes expulsados.

El segundo proceso de nominación llegó luego de la noche de cine, donde se generó tensión entre Facundo y Aarón Mercury. El comediante mencionó que el influencer no “debería estar en este mundo”, todo porque no está de acuerdo en que mate un insecto. La segunda gala de nominación fue conducida por la presentadora Galilea Montijo, quien durante la transmisión nombró a los cinco habitantes en riesgo de expulsión.

Los participantes que pueden convertirse en el segundo eliminado de la temporada son los siguientes: Alexis Ayala con 11 puntos; Priscila Valverde con 7; Mar Contreras con 6; Dalilah Polanco con 5 y Adrián Di Monte con 4.