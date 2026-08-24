Nini Pabón hace catarsis

La carrera de actriz está llena de incertidumbre: no siempre hay trabajo y, entre un proyecto y otro, toca demostrar una y otra vez el talento en castings.

Para Nini Pabón, asumir ese reto también significó dejar Colombia y comenzar de cero en México, una decisión que tomó para construir su propio camino y que, asegura, pudo emprender gracias al respaldo de sus padres. “Cuando les dije que quería ser actriz se preocuparon al pensar de qué iba a vivir. Al final me apoyaron y jamás me juzgaron o reprocharon algo, siempre he contado con el amor y escucha de ellos”, dice Nini.

Esa libertad con la que cuenta que fue educada es también la que busca transmitirle a su hija, a quien procura acompañar y respaldar en las decisiones que tome sobre su futuro.

Proyecto

Es por eso que para ella fue tan significativo estar en un proyecto como el m-drama Un paso hacia ti: bailar, bailar, se transmite por Canal 5 como parte de la propuesta juvenil.

El melodrama, considera, no solo manda un mensaje positivo a las nuevas generaciones sobre alcanzar los sueños, también a los padres que deben apoyar a sus hijos en esta meta. En la trama da vida a Lorenza Velasco, una exbailarina de ballet, retirada por una lesión, razón por la que ahora que es formadora de nuevos talentos.

La docente pone todos sus sueños en su hija Ana Sofía, quien siente una mayor conexión con el baile urbano, el cual la lleva a conocer a Kevin, un joven de barrio que comparte sus sueños pero que no cuenta con la aprobación de la estricta Lorenza. “Cuando me llegó este personaje sí me confrontó un poco, porque me hizo cuestionarme si yo era como Lorenza, porque al final uno como mamá o papá está educando y estás en ese estire y afloje con los hijos. No se debe ser tan suavecita, porque no te respetan, pero tampoco tan autoritaria como mi personaje; creo que hice un poco de catarsis con ella”, explica.

La actriz de Él clon (2010), El rey: Vicente Fernández (2022) y Dinastía Casillas (2025) comenta que ha sido a través de esta historia que también ha podido ver cómo los prejuicios de las clases sociales, de lo que es popular y culto, se rompen a través de los personajes jóvenes, interpretados por David Ulloa y Pamela Cervantes. “Todos estos chicos van tras sus sueños y su identidad, buscando manifestar a través de la danza todo lo que son; y Lorenza busca lo mismo, aunque ya no sea tan joven. Pero lleva un profundo dolor y frustración que la lleva a canalizar sus deseos en su hija”, señala.

Inspiracional

A lo largo de la historia, Lorenza enfrenta un fuerte conflicto emocional y termina depositando en su hija las metas que ella misma no pudo cumplir. Es un personaje muy humano, lleno de giros, con el que, considera, muchas mamás podrán sentirse identificadas. “Ella ama a su hija y desea lo mejor para ella, pero por lo mismo le exige muchísimo hasta que la rompe”, explica.

Pabón destaca el hecho de que la serie también muestra la belleza y disciplina que tiene un arte como el ballet, principios que no solo sirven para otro tipo de danza, también para la vida misma. “Los que trabajamos dentro del arte tenemos una responsabilidad además de entretener; que la gente vea algo positivo, como el hecho de que si se quiere algo se debe luchar y trabajar; un mensaje que no debe ser sólo para los jóvenes también para adultos”, dijo.

El m-drama adopta un estilo narrativo y visual similar al de los k-dramas.