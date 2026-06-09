Niño de Rivera presenta Volver a empezar

Con la invitación, “espero que vean más allá del delito”, la activista Saskia Niño de Rivera presentó Volver a empezar, la nueva serie documental de Penitencia que busca mostrar una cara poco explorada de las cárceles mexicanas: la de las personas que intentan reconstruir su vida a través del deporte.

Durante la presentación del proyecto, la fundadora del podcast Penitencia y cofundadora de Reinserta destacó que el deporte es uno de los cinco ejes de la reinserción social y una herramienta fundamental para enfrentar problemáticas como las adicciones, una condición que llevó a muchos a prisión.

La serie documental sigue la Copa Inter-reclusorios, un torneo en el que participan 12 equipos integrados por personas reclusas de distintos centros penitenciarios de la Ciudad de México, pero la historia va más allá de los resultados en la cancha. A través de testimonios la serie expone las consecuencias de los delitos cometidos y la posibilidad de transformar una vida marcada por errores y violencia.

Lanzamiento

El proyecto, que se estrenó este 8 de junio en el canal de Youtube Penitencia, coincidirá con la Copa Mundial 2026. Para Niño de Rivera, el futbol representa mucho más que una actividad recreativa. “El deporte se vuelve una manera de volver a vivir”, afirmó.

El proyecto contó con la participación de varios futbolistas profesionales, así como la del auxiliar técnico del Tri, el exfutbolista Rafael Márquez, quien visitó uno de los centros penitenciarios antes de concentrarse con la selección mexicana.

Juntos somos VAR

México es considerado un país de tránsito y turismo sexual infantil, por lo que, advirtió Saskia, es urgente reforzar las acciones de prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ante periodos de alta movilidad como el mundial. En ese contexto, presentó: Juntos Somos VAR (Vemos, Alertamos, Reportamos).