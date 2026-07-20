Niños y niñas vivirán un verano de juego y arte

La Secretaría de Cultura del gobierno de México —a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces y el Complejo Cultural Los Pinos— invita a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 15 años a participar en “Exploradores del bosque”, una experiencia de verano que se lleva a cabo del 27 al 31 de julio de 2026 en distintos espacios del Bosque de Chapultepec, en la que el juego, las artes y la naturaleza son el punto de partida para descubrir nuevas historias, fortalecer el vínculo con el entorno y crear en comunidad.

Para su segunda edición, la programación de “Exploradores del bosque” se inspira en el libro Sólo un bosque, de Abraham Baños Lozada —que forma parte de la colección editorial Alas de Lagartija, de Alas y Raíces—, por lo que las y los participantes se convierten en viajantes capaces de descubrir historias escondidas, escuchar lo que la naturaleza tiene para contar y construir nuevas formas de relacionarse con ella, mediante el juego y las expresiones artísticas a través de talleres de teatro, juego, ecología, dibujo, gráfica, artes plásticas, muralismo, rap y beatbox.

Todas las propuestas se desarrollan en un ambiente lúdico y colaborativo, respetando las distintas edades de las y los asistentes y las características de cada sede.