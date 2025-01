Niurka ya está al tanto del noviazgo que Romina Marcos sostiene con la doctora Laura Salazar, el cual asegura que no la tomó por sorpresa, pues si bien su hija nunca había tenido una relación homosexual, tanto la actriz como otros familiares de la joven intuían que, desde hacía tiempo, sentía atracción por las mujeres.

Fue hace dos semanas que Romina abrió su corazón y compartió públicamente que se está dando una oportunidad en el amor con Laura Salazar, una famosa influencer y sexóloga, con que se identificó desde el primer instante.

La noticia causó revuelo por el hecho de que se trata de la primera relación homosexual que la cantante sostiene y, aunque fue una sorpresa para la prensa y el público, los menos extrañados fueron los integrantes de su familia.

En el podcast Deko En Vivo, Marcos confió lo agradecida que se siente, por el hecho de que ninguna de las personas de su círculo más cercano criticaron o cuestionaron su decisión y, en cambio, la felicitaron y le expresaron que estaban conscientes de que, algún día, podía entablar un noviazgo con una mujer. “Me siento muy bendecida, de que, literalmente, a todas las personas a las que me acerqué y les dije ‘soy lesbiana’, fue un ‘ya lo sabía’, ‘me encanta’, ‘qué bueno’, ‘se te ve una luz en la cara’”, expresó. Y su madre es una de ellas, como confió Niurka a Venga la alegría, al tomar con toda naturalidad la noticia.

“No lo tomé de ninguna forma más que de la natural. O sea, no era como que yo te diga ya lo veía venir, pero le dije a Romi ‘pues no me sorprende para nada; disfrútate y disfrútalo’”, contó.

Además, la vedette cubana confió que Romina le habló de su noviazgo por mensaje de texto, a través del que le mostró una fotografía de Laura, pues quería enterarla de lo bonita que es. “Me dijo ‘mamá, te tengo una sorpresa’. Le dije ‘¡cuenta!’, por Whatsapp, y puso ‘tengo novia’; me dijo ‘gracias, mamá, te amo, es bien linda’ y me mandó una foto porque, obviamente, Laura es muy bella”, señaló.

La actriz también aprovechó para expresar que tanto Romina como Emilio y Kiko le tiene la confianza para hablarles de lo que ocurre en sus vidas: “Mis hijos están listos para informarme lo que sea”. Si bien, Laura todavía no conoce a Niurka, personalmente, en Año Nuevo, Romi mantuvo una videollamada con su familia, en la que la doctora estuvo involucrada y que, con una gran sonrisa, saludó a la familia de su pareja.