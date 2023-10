Niurka Marcos arremetió contra Anabel Hernández, autora de Las señoras del narco, amar en el infierno por no incluirla en su narración. Y es que según la vedette es común que famosos se vean involucrados en eventos organizados por miembros del narcotráfico.

“Yo no sé por qué nunca me correteaste a mí, pende**. Yo no anduve con ninguno, pero te digo que he tenido 20 momentos inesperados, como contó Paty... de pronto vas a trabajar y cuando llegas ‘what’s happening?’ (¿qué está pasando?)”, explicó.

Pese a lo inesperado de los encuentros, Marcos explicó que siempre ha intentado mantener una atmósfera de respeto y cumplir con su trabajo para no generar un problema; asimismo, mencionó que fue tratada con cariño por los líderes y miembros de sus familias... “son gente de respeto”, dice.