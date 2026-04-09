Niurka Marcos rechaza peleas

Niurka Marcos reaccionó al reto que le lanzó Lis Vega sobre la posibilidad de enfrentarse en el ring. La vedette aseguró que no estaría dispuesta a formar parte de este tipo de eventos porque le arruinaría su carita.

Marcos recordó que en el pasado participó en luchas libres e, incluso, tomó clases de esta disciplina, por lo que aprendió varios trucos que llegó a ejecutar arriba del ring. Sin embargo, explicó que el box es completamente distinto, razón por la cual no le interesa incursionar en este deporte.

Con el humor que la caracteriza, también mencionó que desconocía el interés de Lis Vega por enfrentarse a golpes. Añadió, en tono de broma, que en caso de que esto ocurriera, preferiría que fuera en privado para no exponerse públicamente.

Un rostro intocable

Otra de las razones por las que Niurka no aceptaría subirse al ring, ni con Lis Vega ni con ninguna otra artista, es porque no está dispuesta a recibir golpes en el rostro, ya que, según afirmó, se quiere demasiado como para hacerlo y exponer su bella imagen a un mal golpe o que termine con cicatrices en su rostro. “¿Se acuerdan cuando hice esa aventura de salirme de mi cápsula de artista y me puse a luchar? Estuve siete meses en muchas arenas, hicimos una gira súper exitosa, dimos muchísimo show y triunfamos hasta en la Arena Monterrey. Pero ahora es diferente: tuve cuidado, me entrené con expertos, me enseñaron a hacer llaves, la tirada de la tercera cuerda, todo para dar un buen espectáculo al público. El box es distinto, es 50 y 50: golpe para allá y golpe para acá”, expresó.

Por otro lado, Niurka está por comenzar una nueva etapa en el proyecto La Mansión VIP, un reality show que contará con personalidades explosivas como Sol León, quien, al igual que la famosa, no se queda callada.