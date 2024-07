La guerra está declarada entre Niurka y Juan Osorio. Luego de que la cubana arremetiera en las redes sociales en contra de su ex y de Irina Baeva por la nueva versión del show de cabaret Aventurera, el productor de Televisa le respondió enojado y le dijo que él tocó las puertas por ella.

La famosa contestó llamando “bobito” al papá de su hijo y diciéndole que se puso “de pechito”. La bailarina siguió los insultos contra su ex y dijo que le iba a dar una pista. “¿Dónde me conociste, qué estaba haciendo yo cuando tú me conociste; en dónde me viste, en dónde te deslumbraste?”, señaló Niurka y lo llamó “mierda”.

La cubana le dijo a Osorio que el talento de un productor es juntar a varios “talentos chingones” que ya están hechos, y le respondió que él no ha hecho a nadie en el espectáculo. “Tú talento es juntar a muchos talentos, tú no has hecho a nadie. Tú has hecho telenovelas, teatro no”, afirmó.